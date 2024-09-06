Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 талера 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 талера
- Год 1868
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2034 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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