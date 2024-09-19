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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 крона 1868 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крона 1868 года B - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крона 1868 года B - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крона
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крона 1868 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 5120 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Künker (1)
Пруссия 1 крона 1868 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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