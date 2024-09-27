Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1868 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1868
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1868 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2314 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 640 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Höhn (1)
- WAG (1)
Где продать?
Для продажи Талер 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск