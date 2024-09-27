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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1868 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1868 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1868 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1868 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2314 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 640 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность
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  • WAG (1)
Пруссия Талер 1868 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
681 $
Цена в валюте аукциона 640 EUR
Пруссия Талер 1868 B на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Пруссия Талер 1868 B на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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