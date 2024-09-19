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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1868 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1868 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 4 пфеннига 1868 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1868 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1212 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • WAG (2)
Пруссия 4 пфеннига 1868 C на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 53 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1868 C на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1868 C на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1868 C на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1868 C на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1868 C на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1868 C на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1868 C на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1868 C на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1868 C на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1868 C на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1868 C на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Пруссия 4 пфеннига 1868 C на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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