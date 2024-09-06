Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1868 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 пфеннига 1868 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1868 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2538 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 225 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Künker (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Russiancoin (1)
Пруссия 2 пфеннига 1868 A на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1868 A на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1868 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 220 RUB
Пруссия 2 пфеннига 1868 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1868 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 пфеннига 1868 A на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Пруссия 2 пфеннига 1868 A на аукционе Numismática Leilões - August 12, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 12 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Вильгельма I Монеты Пруссии 1868 года Все прусские монеты прусские медные монеты прусские монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск