Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 пфеннига 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,045 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1868
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1868 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2538 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 225 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 220 RUB
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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