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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1868 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/6 талера 1868 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36411 проданному на аукционе Heritage Auctions за 576 USD. Торги состоялись 15 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
323 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе Schulman - April 5, 2023
Продавец Schulman
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе Heritage - April 16, 2020
Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе Heritage - April 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2020
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1868 A на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 8, 2019
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 8 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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