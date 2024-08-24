Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/6 талера
- Год 1868
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36411 проданному на аукционе Heritage Auctions за 576 USD. Торги состоялись 15 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
323 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Schulman
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2020
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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