Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
4 пфеннига 1871 года C (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,09 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1871
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт-на-Майне
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1871 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97216 проданному на аукционе Heritage Auctions за 280 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WDA - MiM (1)
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Где продать?
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