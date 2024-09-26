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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1871 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1871 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 4 пфеннига 1871 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1871 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97216 проданному на аукционе Heritage Auctions за 280 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (1)
  • Russiancoin (1)
  • WDA - MiM (1)
Пруссия 4 пфеннига 1871 C на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1871 C на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
Пруссия 4 пфеннига 1871 C на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1871 C на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Пруссия 4 пфеннига 1871 C на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1871 C на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1871 C на аукционе Heritage - January 13, 2016
Пруссия 4 пфеннига 1871 C на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1871 C на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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