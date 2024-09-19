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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1867 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1867 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 4 пфеннига 1867 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1867 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12257 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 65 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
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Пруссия 4 пфеннига 1867 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Пруссия 4 пфеннига 1867 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Пруссия 4 пфеннига 1867 A на аукционе Niemczyk - December 16, 2018
Пруссия 4 пфеннига 1867 A на аукционе Niemczyk - December 16, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 16 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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