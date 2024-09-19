4 пфеннига 1867 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1867 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12257 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 65 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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