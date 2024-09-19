Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
4 пфеннига 1867 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,09 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1867
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1867 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12257 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 65 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
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