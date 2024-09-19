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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1867 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1867 A
Средняя цена 9200 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 крона 1867 B
Средняя цена 6900 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1867 A
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 24

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1867 A
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
2 талера 1867 C
Средняя цена 600 $
Продажи
1 285
Аверс
Реверс
2 талера 1865-1871 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Талер 1867 A
Средняя цена 80 $
Продажи
3 239
Аверс
Реверс
Талер 1867 B
Средняя цена 350 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
Талер 1867 C
Средняя цена 360 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Талер 1864-1871 Смещение штемпеля
Средняя цена 380 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/6 талера 1867 A
Средняя цена 180 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1867 A
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1867 C
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1867 A
Средняя цена 25 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1867 B
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1867 C
Средняя цена 95 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1867 A
Средняя цена 8 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1867 B
Средняя цена 50 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1867 C
Средняя цена
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1867 A
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1867 C
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1867 A
Средняя цена 50 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1867 B
Средняя цена 20 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1867 C
Средняя цена 35 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1867 A
Средняя цена 3 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1867 B
Средняя цена 15 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1867 C
Средняя цена 50 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1867 A
Средняя цена 5 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1867 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1867 C
Средняя цена 95 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1861-1873 C Смещение штемпеля
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
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