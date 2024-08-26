Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 кроны 1867 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 5,556 гр
- Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1867
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 кроны 1867 года со знаком A. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
5031 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
6782 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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