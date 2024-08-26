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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 кроны 1867 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1867 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 кроны 1867 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,556 гр
  • Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 кроны 1867 года со знаком A. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
5031 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
6782 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
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Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе Künker - June 20, 2005
Продавец Künker
Дата 20 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1867 A на аукционе Leu - October 25, 2004
Продавец Leu
Дата 25 октября 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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