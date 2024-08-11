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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1867 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1867 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1867 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,51 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1867 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1152 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 пфенниг 1867 C на аукционе Heritage - June 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 94 USD
Пруссия 1 пфенниг 1867 C на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1867 C на аукционе Stephen Album - March 1, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Пруссия 1 пфенниг 1867 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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