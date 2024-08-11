1 пфенниг 1867 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1867 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1152 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность PROOF (1) UNC (3) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS63 (1) RB (1) Сервис NGC (1) PCGS (1)