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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 крона 1867 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крона 1867 года B - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крона 1867 года B - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крона
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крона 1867 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2952 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Spink - January 15, 2022
Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Spink - January 15, 2022
Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
4500 $
Цена в валюте аукциона 4500 USD
Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
8764 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе WAG - July 5, 2020
Продавец WAG
Дата 5 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Dorotheum - November 20, 2015
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Künker - June 20, 2005
Продавец Künker
Дата 20 июня 2005
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 крона 1867 B на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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