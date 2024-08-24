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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1867 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1867 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1867 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1867 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31591 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (4)
Пруссия 1 серебряный грош 1867 C на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1867 C на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1867 C на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Пруссия 1 серебряный грош 1867 C на аукционе Heritage - April 16, 2014
Пруссия 1 серебряный грош 1867 C на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
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Пруссия 1 серебряный грош 1867 C на аукционе Künker - March 6, 2000
Продавец Künker
Дата 6 марта 2000
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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