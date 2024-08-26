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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1867 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1867 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1867 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1867 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61243 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 1 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе Stack's - January 20, 2020
Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS67 NGC
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Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе Stack's - October 22, 2019
Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе Stack's - October 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе Stack's - October 22, 2019
Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе Stack's - October 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
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Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе Zöttl - June 29, 2019
Продавец Zöttl
Дата 29 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе Zöttl - March 31, 2019
Продавец Zöttl
Дата 31 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1867 A на аукционе Russiancoin - July 19, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 19 июля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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