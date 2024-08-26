Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1867 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1867
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1867 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61243 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 1 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?
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