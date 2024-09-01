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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 крона 1867 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крона 1867 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крона 1867 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крона
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крона 1867 года со знаком A. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

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Пруссия 1 крона 1867 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF61 NGC
Цена
6402 $
Цена в валюте аукциона 5400 EUR
Пруссия 1 крона 1867 A на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
9484 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Пруссия 1 крона 1867 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 1 крона 1867 A на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 крона 1867 A на аукционе Stack's - January 16, 2007
Пруссия 1 крона 1867 A на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 крона 1867 A на аукционе Leu - October 25, 2004
Продавец Leu
Дата 25 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1867 A на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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