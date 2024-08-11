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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1867 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1867 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1867 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,51 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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