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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1867 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1867 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1867 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр 15,15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1867 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 680 проданному на аукционе Katz Auction за 8 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2023.

Сохранность
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1867 A на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1867 A на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1867 A на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1867 A на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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