1/2 серебряных гроша 1867 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1867 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 680 проданному на аукционе Katz Auction за 8 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2023.

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