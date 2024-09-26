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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1867 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1867 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 пфеннига 1867 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1867 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (3)
  • Möller (1)
  • Numisbalt (1)
  • Russiancoin (8)
Пруссия 2 пфеннига 1867 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1867 A на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1867 A на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1867 A на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1867 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 140 RUB
Пруссия 2 пфеннига 1867 A на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1867 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1867 A на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1867 A на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1867 A на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 2 пфеннига 1867 A на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1867 A на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1867 A на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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