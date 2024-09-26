Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 пфеннига 1867 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,045 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1867
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1867 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.
Сохранность
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- Höhn (3)
- Möller (1)
- Numisbalt (1)
- Russiancoin (8)
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 140 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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