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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1867 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1867 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 пфеннига 1867 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1867 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 555 проданному на аукционе Katz Auction за 23 EUR. Торги состоялись 12 мая 2023.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
Пруссия 2 пфеннига 1867 B на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1867 B на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Пруссия 2 пфеннига 1867 B на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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