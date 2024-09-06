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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1867 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1867 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1867 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1867 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1596 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 19 мая 2015.

Сохранность
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  • Höhn (1)
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Пруссия 1 серебряный грош 1867 B на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1867 B на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1867 B на аукционе InAsta - June 25, 2022
Продавец InAsta
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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