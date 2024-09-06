Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1867 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1867
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1867 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1596 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 19 мая 2015.
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