Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1867 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1867 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1867 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1867 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7096 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 210 EUR. Торги состоялись 17 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Frühwald (1)
  • Höhn (1)
  • Karamitsos (2)
  • Karbownik (1)
  • Möller (3)
  • Russiancoin (1)
  • Stack's (2)
  • WDA - MiM (4)
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе Karamitsos - June 18, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
230 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе Stack's - November 16, 2022
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе Stack's - February 22, 2022
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе Stack's - February 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе Karamitsos - September 12, 2021
Продавец Karamitsos
Дата 12 сентября 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1867 A на аукционе Emporium Hamburg - August 1, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 августа 2014
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Вильгельма I Монеты Пруссии 1867 года Все прусские монеты прусские медные монеты прусские монеты номиналом 3 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск