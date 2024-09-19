Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1867 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1867
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1867 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7096 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 210 EUR. Торги состоялись 17 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
230 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 12 сентября 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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