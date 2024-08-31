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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1867 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1867 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1867 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1867 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 786 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1750 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1867 B на аукционе Heritage - June 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Пруссия Талер 1867 B на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
913 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Пруссия Талер 1867 B на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия Талер 1867 B на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1867 B на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1867 B на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1867 B на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1867 B на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Пруссия Талер 1867 B на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1867 B на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1867 B на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность UNC
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Пруссия Талер 1867 B на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия Талер 1867 B на аукционе Heritage - February 2, 2020
Пруссия Талер 1867 B на аукционе Heritage - February 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Пруссия Талер 1867 B на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1867 B на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1867 B на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1867 B на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1867 B на аукционе WAG - January 4, 2015
Продавец WAG
Дата 4 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1867 B на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1867 B на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1867 B на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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