Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1867 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1867
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1867 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 786 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1750 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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