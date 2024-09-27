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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1867 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1867 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 пфеннига 1867 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1867 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72225 проданному на аукционе Stack's Bowers за 180 USD. Торги состоялись 18 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 пфеннига 1867 C на аукционе Stack's - May 18, 2023
Пруссия 2 пфеннига 1867 C на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Пруссия 2 пфеннига 1867 C на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1867 C на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1867 C на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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