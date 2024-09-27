2 пфеннига 1867 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1867 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72225 проданному на аукционе Stack's Bowers за 180 USD. Торги состоялись 18 мая 2023.

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