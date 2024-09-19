Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1867 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Numismatik Zöttl
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,51 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1867
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1867 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 70 проданному на аукционе Katz Auction за 20 EUR. Торги состоялись 26 июля 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Numismática Leilões (1)
- Zöttl (1)
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