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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1867 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1867 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1867 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Numismatik Zöttl

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,51 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1867 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 70 проданному на аукционе Katz Auction за 20 EUR. Торги состоялись 26 июля 2022.

Сохранность
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  • Zöttl (1)
Пруссия 1 пфенниг 1867 A на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1867 A на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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