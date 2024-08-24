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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 талера 1867 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 талера 1867 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 талера 1867 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,037 гр
  • Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1867 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29055 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
376 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
3437 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе SINCONA - May 16, 2018
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе Heritage - August 11, 2016
Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1867 A на аукционе SINCONA - November 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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