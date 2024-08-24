Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 талера 1867 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 талера
- Год 1867
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1867 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29055 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность PROOF
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность UNC
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность AU
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Где продать?
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