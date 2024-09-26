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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1867 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1867 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1867 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1867 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1995 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 135 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Katz (1)
  • Numedux (1)
  • WAG (1)
Пруссия 3 пфеннига 1867 B на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1867 B на аукционе Numedux - September 24, 2022
Пруссия 3 пфеннига 1867 B на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Пруссия 3 пфеннига 1867 B на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1867 B на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1867 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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