Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1867 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1867
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1867 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1995 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 135 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.
Сохранность
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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