Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1867 года C (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1867
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт-на-Майне
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1867 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1014 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
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