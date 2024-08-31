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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1867 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1867 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1867 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1867 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1014 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
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Пруссия Талер 1867 C на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1074 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Пруссия Талер 1867 C на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
2606 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Пруссия Талер 1867 C на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1867 C на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1867 C на аукционе Cayón - March 14, 2017
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1867 C на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1867 C на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1867 C на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1867 C на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1867 C на аукционе Aureo & Calicó - July 7, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 июля 2015
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1867 C на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1867 C на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1867 C на аукционе Teutoburger - May 23, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1867 C на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1867 C на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1867 C на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1867 C на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1867 C на аукционе Teutoburger - December 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1867 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1867 C на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1867 C на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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