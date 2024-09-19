Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1867 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/6 талера
- Год 1867
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1867 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1391 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 420 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 9 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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