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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1867 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1867 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/6 талера 1867 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1867 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1391 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 420 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе Gärtner - February 9, 2018
Продавец Gärtner
Дата 9 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе Künker - October 30, 2014
Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе Teutoburger - February 22, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1867 A на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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