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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1867 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1867 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1867 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1867 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1206 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
Пруссия 3 пфеннига 1867 C на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1867 C на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1867 C на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Пруссия 3 пфеннига 1867 C на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1867 C на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1867 C на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1867 C на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1867 C на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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