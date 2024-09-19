Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1867 года C (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1867
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт-на-Майне
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1867 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1206 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Russiancoin (1)
- WDA - MiM (1)
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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