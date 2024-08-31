Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 талера 1861 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 талера
- Год 1861
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1861 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2301 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 15000 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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