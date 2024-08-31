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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 талера 1861 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 талера 1861 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 талера 1861 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,037 гр
  • Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1861
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1861 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2301 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 15000 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
4511 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
15966 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе GINZA - November 18, 2017
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе Heritage - August 11, 2016
Пруссия 2 талера 1861 A на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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