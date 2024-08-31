2 талера 1861 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1861 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2301 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 15000 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность PROOF (4) UNC (7) AU (20) XF (24) VF (4) Сохранность (слабы) MS64 (3) AU55 (1) Сервис NGC (2) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

Busso Peus (1)

Cayón (2)

Emporium Hamburg (2)

GINZA (1)

Grün (7)

Heritage (1)

Höhn (2)

Künker (30)

M&M Basel (1)

Münzen Gut-Lynt (1)

Rhenumis (1)

Sonntag (1)

Teutoburger (3)

WAG (3)

Westfälische (3)