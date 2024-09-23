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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 крона 1861 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крона 1861 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крона 1861 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крона
  • Год 1861
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крона 1861 года со знаком A. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5112 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 крона 1861 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
9047 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Пруссия 1 крона 1861 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
8002 $
Цена в валюте аукциона 6750 EUR
Пруссия 1 крона 1861 A на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Пруссия 1 крона 1861 A на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 крона 1861 A на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 крона 1861 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1861 A на аукционе Gorny & Mosch - March 12, 2014
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 крона 1861 A на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 крона 1861 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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