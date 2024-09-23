1 крона 1861 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крона 1861 года со знаком A. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5112 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

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