Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 крона 1861 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,111 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 крона
- Год 1861
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крона 1861 года со знаком A. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5112 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
8002 $
Цена в валюте аукциона 6750 EUR
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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