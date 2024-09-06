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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1861 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1861 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1861 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр 15,15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1861
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1861 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1355 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Möller (1)
  • WAG (1)
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1861 A на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1861 A на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1861 A на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1861 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1861 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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