1 серебряный грош 1861 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1861 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63396 проданному на аукционе Heritage Auctions за 528 USD. Торги состоялись 17 марта 2021.

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