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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1861 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1861 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1861 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1861
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1861 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63396 проданному на аукционе Heritage Auctions за 528 USD. Торги состоялись 17 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 серебряный грош 1861 A на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1861 A на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1861 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PF66 PCGS
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1861 A на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1861 A на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1861 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1861 A на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Пруссия 1 серебряный грош 1861 A на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1861 A на аукционе Zöttl - November 20, 2021
Продавец Zöttl
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1861 A на аукционе Heritage - March 18, 2021
Пруссия 1 серебряный грош 1861 A на аукционе Heritage - March 18, 2021
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2021
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1861 A на аукционе Naumann - September 6, 2020
Продавец Naumann
Дата 6 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1861 A на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1861 A на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1861 A на аукционе Emporium Hamburg - July 1, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 июля 2016
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1861 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1861 A на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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