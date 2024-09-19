Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1861 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1861
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1861 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63396 проданному на аукционе Heritage Auctions за 528 USD. Торги состоялись 17 марта 2021.
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Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2021
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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