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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1861 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1861 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1861 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 21,22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1861
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1861 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 832 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 300 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • WAG (1)
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1861 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1861 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
323 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1861 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1861 A на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1861 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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