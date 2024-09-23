Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1861 года A "Коронация". Односторонний оттиск (Пруссия, Вильгельм I)
Разновидность: Односторонний оттиск
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1861
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1861 года "Коронация" со знаком A. Односторонний оттиск. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4292 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 950 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2023.
Сохранность
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- Westfälische (1)
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