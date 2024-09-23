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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1861 года A "Коронация". Односторонний оттиск (Пруссия, Вильгельм I)

Разновидность: Односторонний оттиск

Аверс монеты - Талер 1861 года A "Коронация" Односторонний оттиск - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1861 года A "Коронация" Односторонний оттиск - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1861
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1861 года "Коронация" со знаком A. Односторонний оттиск. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4292 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 950 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Пруссия Талер 1861 A "Коронация" на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Пруссия Талер 1861 A "Коронация" на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1861 A "Коронация" на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1861 "Коронация" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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