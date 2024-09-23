Талер 1861 года A "Коронация". Односторонний оттиск (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1861 года "Коронация" со знаком A. Односторонний оттиск. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4292 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 950 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2023.

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