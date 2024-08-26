Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1861 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1861 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12258 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 20 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
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