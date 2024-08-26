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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1861 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1861 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1861 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,51 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1861
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1861 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12258 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 20 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
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Пруссия 1 пфенниг 1861 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Пруссия 1 пфенниг 1861 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Пруссия 1 пфенниг 1861 A на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Пруссия 1 пфенниг 1861 A на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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