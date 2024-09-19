Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 пфеннига 1871 года C (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,045 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1871
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт-на-Майне
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1871 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 55 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (2)
- WAG (1)
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