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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1871 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1871 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 пфеннига 1871 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1871 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 55 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.

Сохранность
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Пруссия 2 пфеннига 1871 C на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1871 C на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Пруссия 2 пфеннига 1871 C на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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