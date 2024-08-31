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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1871 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1871 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 пфеннига 1871 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1871 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1155 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
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  • Rauch (1)
Пруссия 2 пфеннига 1871 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1871 A на аукционе Rauch - September 15, 2018
Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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