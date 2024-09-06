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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1872 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1872 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 пфеннига 1872 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Münzenkontor Kornblum

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1872
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1872 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 916 проданному на аукционе Александр за 240 RUB. Торги состоялись 10 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Александр (3)
Пруссия 2 пфеннига 1872 C на аукционе Александр - May 10, 2023
Пруссия 2 пфеннига 1872 C на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF45
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 240 RUB
Пруссия 2 пфеннига 1872 C на аукционе Александр - February 8, 2023
Пруссия 2 пфеннига 1872 C на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF45
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1872 C на аукционе Александр - February 9, 2022
Пруссия 2 пфеннига 1872 C на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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