Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 пфеннига 1870 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,045 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1870
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1870 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 340 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2022.
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