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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1870 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1870 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 пфеннига 1870 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1870
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1870 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 340 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2022.

Сохранность
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  • VL Nummus (1)
Пруссия 2 пфеннига 1870 B на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1870 B на аукционе Möller - December 2, 2022
Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1870 B на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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