Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 пфеннига 1873 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,045 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1873 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 6829 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 150 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Russiancoin (1)
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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