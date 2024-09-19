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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1873 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1873 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 пфеннига 1873 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1873 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 6829 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 150 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Karamitsos (1)
  • Katz (3)
  • Numedux (1)
  • Russiancoin (1)
Пруссия 2 пфеннига 1873 B на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1873 B на аукционе Numedux - September 24, 2022
Пруссия 2 пфеннига 1873 B на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1873 B на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1873 B на аукционе Russiancoin - September 5, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1873 B на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Пруссия 2 пфеннига 1873 B на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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