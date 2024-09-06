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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1873 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1873 A
Средняя цена 40 $
Продажи
1 14
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1873 B
Средняя цена 70 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1873 C
Средняя цена 65 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1873 A
Средняя цена 45 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1873 B
Средняя цена 65 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1873 C
Средняя цена 30 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1873 B
Средняя цена 25 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1873 A
Средняя цена 55 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1873 B
Средняя цена 20 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1873 C
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1873 B
Средняя цена 110 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1873 C
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1873 A
Средняя цена 100 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1873 B
Средняя цена 4 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1873 C
Средняя цена 20 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1861-1873 C Смещение штемпеля
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
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