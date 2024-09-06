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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1873 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1873 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1873 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр 15,15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1873 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1429 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 30 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1873 B на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1873 B на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1873 B на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1873 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1873 B на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность UNC PL
Цена
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