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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1873 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1873 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1873 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1873 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 32260 проданному на аукционе Heritage Auctions за 376 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 3 пфеннига 1873 B на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1873 B на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1873 B на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1873 B на аукционе Zöttl - June 26, 2021
Продавец Zöttl
Дата 26 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1873 B на аукционе Heritage - April 14, 2015
Пруссия 3 пфеннига 1873 B на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1873 B на аукционе Heritage - September 10, 2014
Пруссия 3 пфеннига 1873 B на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1873 B на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1873 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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