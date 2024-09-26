Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1873 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1873 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 32260 проданному на аукционе Heritage Auctions за 376 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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