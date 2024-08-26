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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1873 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1873 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1873 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 21,22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1873 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2323 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 110 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 C на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 C на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 C на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 C на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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