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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1873 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1873 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1873 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 21,22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1873 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 85 EUR. Торги состоялись 24 июня 2014.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 B на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 B на аукционе Felzmann - June 25, 2014
Продавец Felzmann
Дата 25 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 B на аукционе Felzmann - March 12, 2014
Продавец Felzmann
Дата 12 марта 2014
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 B на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1873 B на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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