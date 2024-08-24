Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 1/2 серебряных гроша 1873 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
- Диаметр 21,22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1873 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 85 EUR. Торги состоялись 24 июня 2014.
Сохранность
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- Wormser Auktionshaus (1)
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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