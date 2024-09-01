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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1873 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1873 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1873 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1873 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26670 проданному на аукционе Heritage Auctions за 127 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1873 A на аукционе CoinsNB - February 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1873 A на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1873 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1873 A на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1873 A на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1873 A на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1873 A на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1873 A на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1873 A на аукционе Coin Cabinet - June 4, 2017
Продавец Coin Cabinet
Дата 4 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1873 A на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1873 A на аукционе Heritage - January 3, 2012
Пруссия 1 серебряный грош 1873 A на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1873 A на аукционе Heritage - April 18, 2011
Пруссия 1 серебряный грош 1873 A на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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