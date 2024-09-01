Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1873 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1873 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26670 проданному на аукционе Heritage Auctions за 127 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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