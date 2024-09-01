1 серебряный грош 1873 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1873 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26670 проданному на аукционе Heritage Auctions за 127 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

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