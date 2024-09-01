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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1873 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1873 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1873 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,51 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1873 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2367 проданному на аукционе H.D. Rauch за 20 EUR. Торги состоялись 15 октября 2021.

Сохранность
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  • Rauch (1)
Пруссия 1 пфенниг 1873 C на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1873 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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