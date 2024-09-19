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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1873 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1873 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1873 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,51 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1873 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1547 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 50 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
  • Zöttl (1)
Пруссия 1 пфенниг 1873 B на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1873 B на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 360 RUB

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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