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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1873 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1873 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1873 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1873 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 977 проданному на аукционе WDA - MiM за 110 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
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Пруссия 3 пфеннига 1873 C на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Пруссия 3 пфеннига 1873 C на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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